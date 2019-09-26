А вот еще несколько интересных фактов о кофеине.

Кофейные зерна первыми случайно обнаружили козы

Существует такая сказка, что некий пастух Калди из Эфиопии заметил бодрящее воздействие кофе на коз, которые ели странные красные ягоды и приходили в возбуждение. Пастух тоже отведал ягод и почувствовал прилив сил. Он отнес ягоды в монастырь, но настоятелю не понравилась идея отведать ягод и он кинул их в огонь. Ягоды тлели и источали неприятный запах. Их попытались затоптать, а пепел бросили в воду. Через несколько дней получился напиток. Его попробовали, а на ночных молитвах оценили действие кофе – спать не хотелось. С тех пор монахи стали варить кофе и понесли эту идею в мир.

Кофеин содержится не только в кофе или чае

Кофеин можно найти в какао-бобах, чае мате и плодах гуараны.

В чае кофеина больше, чем в кофе

Просто напиток на основе кофе гораздо крепче, следовательно концентрация кофеина в нем значительно выше. В чае также содержатся вещества, которые замедляют усвоение кофеина.





Кофеин действует не сразу

После выпитой чашки кофе бодрящий эффект наступит лишь через полчаса, а в первые 20 минут наоборот вероятнее только будет клонить в сон. Действие кофеина происходит в течение максимум 6 часов.

Кофеин можно курить

Кофеин можно употреблять через дыхательные пути, но это чревато остановкой сердца.

Кофеин может быть аллергеном

Аллергия выражается в бессоннице и треморе. У некоторых людей развивается непереносимость кофеина даже в малых дозах. Смертельная передозировка кофеина – это 70 чашек кофе за один раз.

Кофеин вызывает зависимость

На основе исследования наркотиков Global Drug Survey кофеин занимает 4 место между самых употребляемых наркотиков. Первые три места разделили алкоголь, никотин и марихуана.

Первый кофеиносодержащий напиток для европейцев – горячий шоколад, а не кофе, как принято считать

На целых 50 лет шоколад обогнал кофе – именно его пили испанское аристократы.

Кофеин продается в чистом виде

Компании, которые выпускают кофе без кофеина, не захотели терять прибыль и выбрасывать кофеин в чистом виде. Они построили бизнес на продаже кофеина производствам, которые занимаются изготовлением энергетических напитков.

Обжарка кофе влияет на уровень кофеина

Чем больше обжарка кофе, тем меньше в нем кофеина и тем менее выраженный и насыщенный вкус. Поэтому любители зажаристого кофе могут пить его, как кажется со стороны, долго.

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