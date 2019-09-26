 Горевший в Норвегии российский траулер затонул - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Горевший в Норвегии российский траулер затонул
26.09.2019 17:28
Над водой виднеется лишь правый борт судна, вокруг сильное задымление. Продолжает работать катер с водяной пушкой.

000026_1569483978_363465_big_26.09.2019

Траулер Мурманского тралового флота Бухта Наездник, горевший в течение 22 часов в Тромсе, затонул, опрокинувшись в четверг, 26 сентября, возле причала.

Это следует из трансляции телеканала NRK. Над водой виднеется лишь правый борт судна, заметно задымление. Вблизи продолжает работать катер с водяной пушкой.

"Судно лежит на дне. Задымление стало менее интенсивным, но существует уг роза загрязнения [воды] дизельным топливом. Управление портовой службы и береговая охрана работают на месте из-за возможной угрозы взрыва", - заявил представитель полиции Уле Сэверуд.

Траулер горел 22 часа, на борту горело гидравлическое масло и пластик. Накануне сообщалось, что в порту города Тромсе на севере Норвегии загорелся российский траулер. На борту судна находились 29 человек. 12 из них - пострадали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->