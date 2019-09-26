В Украине появились пострадавшие от новой мошеннической схемы. Злоумышленники дублируют SIM-карту мобильного телефона и выводят деньги с кредитки. Недавно Киберполиция разоблачила банду, которая таким образом обворовывала банковские счета украинцев.

Журналисты встретились с одной из жертв такой схемы. Киевлянка Марина прячет лицо от камер, поскольку до сих пор напугана. Ее обманул сосед, который снял с карточки Марины более 3 000 гривен.

"Сосед сделал мой номер себе на телефон, абсолютно идентичный моему номеру. Ему приходили сообщения с подтверждением об оплате услуги или товара через интернет. И с моей карточки списывались деньги", – говорит пострадавшая.

Детали преступления Марина узнала уже в отделении полиции, когда вора разоблачили. Схема мошенничества заключается в том, чтобы выведать данные банковской карточки, и получить доступ к номеру мобильного, который привязан к кредитке. Для этого довольно знать три последних операций по телефону.

"Мошенник может на вашу карту забросить три раза по десять гривен и сказать: вот, по моей "симке" приходило по десять гривен. Может три раза вам позвонить и сказать – вот именно с этих номеров были звонки", – рассказал новостям "Сегодня" директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов.

Только в столице за последние два месяца так обманули около 20 человек, говорят в Ассоциации платежных систем. И советуют, как защититься от мошенников.

"Чтобы предотвратить перехват SIM-карты, вам нужно сделать ксерокопии документов, прийти к оператору и сказать: "Я хочу чтоб эти данные хранились у вас", – объясняет Карпов.

Можно также привязать номер телефона к паспорту или идентификационному коду. Такая форма обслуживания – контрактная – не позволит без ведома владельца номера совершать какие-либо никаких манипуляции.

Также не следует излишне "светить" в социальных сетях и сам номер, который используется для банкинга. А менять карты, которые дают возможность открывать доступ к счетам, из соображений безопасности следует минимум три раза в год – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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