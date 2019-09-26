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Умер экс-президент Франции Жак Ширак
26.09.2019 18:23
Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год, до этого возглавлял правительство и был мэром Парижа.

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В четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет умер экс-президент Франции и прежний мэр Парижа Жак Ширак.

Об этом сообщает британское информагентство ВВС со ссылкой на родных политика.

Главой Французской Республики Жак Ширак был 12 лет - с 1995 по 2007 год. До этого он дважды возглавлял французское правительство, а также часто избирался мэром Парижа. Одно из политических преобразований Ширака - сокращение президентского срока во Франции с семи до пяти лет.

Кроме того, Ширак запомнился серией громких политических скандалов, связанных с коррупцией и злоупотреблением служебным положением.

В 2011 году за эти преступления он даже был условно приговорен к 2 годам тюрьмы. В мае 2005 года Ширак перенес инсульт. После ухода с поста президента в 2007 году его часто госпитализировали.

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