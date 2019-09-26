Ограниченное питание толкает вас на «преступления» съесть что-то запретное, и эти вкусные продукты помогут укротить аппетит.

Соленый попкорн

Единственное последствие от употребления попкорна с солью – остановка воды, да и то, если вы съедите его немало и перестараетесь с приправой. В остальном же, приготовленный дома попкорн не навредит вашей фигуре, но перебьет желание съесть что-то вредное и калорийное.

Халва

Она, непременно, калорийна и содержит много жира, именно следовательно съесть много халвы физически невозможно. Но даже от небольшой порции вреда от нее меньше, чем пользы. Халва – источник витаминов и необходимых организму микроэлементов, а жиры в ней растительные – если речь идет о натуральном продукте.

Сорбет

Натуральный сорбет заменит такое вожделенное мороженое, параллельно насыщая организм витаминами и полезными веществами. Если вы готовите сорбет дома, откажитесь от сахара, выберите для его приготовления максимально сладкие фрукты. Сорбет взбодрит, поднимет тонус организма и придаст сил, не откладываясь лишними сантиметрами на фигуре.

Шоколад

Давно известно, что натуральный черный шоколад в количестве пары квадратиков утешит сладкоежку на диете. Шоколад повышает настроение, придает сил, гонит прочь депрессивные состояния, улучшает обмен веществ, оздоравливает кожу. А если в шоколаде содержание какао не менее 70 процентов, вы можете полакомиться им и ночью.

Сало

Сало, несмотря на сплошной жир, полезно для организма. Съесть его много, как и халву, также не получится, но оно отлично дополнит ваш постный рацион. Сало – средство для снятия стресса, здоровья сосудов и сердца и укрепления печени.

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