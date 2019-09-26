Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о направлении на Донбасс белорусских миротворцев для охраны российско-украинской границы должны оценивать “сами участники конфликта“ - Киев и самопровозглашенные республики.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

«Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения», - сказал Песков.

Также представитель российского президента указал на то, что минские договоренности не предусматривают такого варианта действий.

По мнению Кремля, именно минские соглашения остаются единственной документальной основой для урегулирования конфликта на Донбассе:

«В данном случае важно, что урегулирование этой внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения тех обязательств, которые зафиксированы в минских договоренностях», - цитируют представителя Кремля российские СМИ.









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