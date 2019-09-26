26 сентября

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Командири батальйонів опиняються в умовах максимально наближених до реальних бойових дій. От і цього разу перед командиром окремої гірсько-штурмової бригади ОК «Захід» СВ ЗС України «Едельвейс», Героєм України полковником Василем Зубаничем було поставлено цілком реальне завдання: швидко завдати удару по противникові, який захопив частину нашої території та встиг закріпитись на ній. Часу на підготовку було відведено лише одну добу. Та хіба є неможливі завдання для прославлених «Едельвейсів»? Насамперед командир бригади вжив усіх засобів для максимального втаємничення пересування, розташування пунктів польового управління тощо. Одночасно було введено систему паролів та візуальних знаків для розпізнавання свій-чужий. Разом із тим, у небі, на землі, в радіоефірі почала діяти розвідка гірських штурмовиків. Та «ворог» (бійці батальйону OPFOR) теж не давав похибок. За короткий термін вони зуміли організувати як ретельно замасковані основні вогневі позиції, так і добре зміцнені хибні опорні точки. Також була продумана та вміло проведена радіогра, що мала на меті ввести противника в оману. Проте підлеглі полковника Василя Зубанича, маючи за плечима великий бойовий досвід, вдало використовували свої переваги як у бойовій злагодженості, так і в чисельності особового складу. Розвідка точно встановила, де є мінні поля, і в ніч перед наступом інженери гірсько-штурмової бригади зробили в них проходи та взяли їх під оборону. Район зосередження та напрямок головного удару були ретельно замасковані. До самого останнього моменту навіть керівництво навчань не знало, з якої точки розпочнуть свій бойовий марш «Едельвейси». І це стало одним із вирішальних козирів гірських піхотинців. Кількома хвилями батальйони здійснили стрімкий марш та вдарили в слабкі місця ворога. Після цього роти піхотинців провели зачистку території та взяли під контроль кордон. Чіткість та злагодженість воїнів окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» відзначили і командування навчань, і зарубужні гості та партнери. Зокрема, співкерівник міжнародних навчань «Репід Трайдент – 2019» з української сторони полковник Олександр Жакун зазначив, що всі підрозділи, залучені до проведення польової фази, діяли злагоджено й уміло та доклали максимальних зусиль для виконання поставлених перед ними завдань. Він також наголосив, що висновки, зроблені під час навчання, обов’язково врахують у контексті майбутньої підготовки підрозділів Сухопутних військ ЗС України. 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А командирам бригад застосовувати всю палітру можливостей підпорядкованих їм потужних військових об’єднань. Командири батальйонів опиняються в умовах максимально наближених до реальних бойових дій. От і цього разу перед командиром окремої гірсько-штурмової бригади ОК «Захід» СВ ЗС України «Едельвейс», Героєм України полковником Василем Зубаничем було поставлено цілком реальне завдання: швидко завдати удару по противникові, який захопив частину нашої території та встиг закріпитись на ній. Часу на підготовку було відведено лише одну добу. Та хіба є неможливі завдання для прославлених «Едельвейсів»? Насамперед командир бригади вжив усіх засобів для максимального втаємничення пересування, розташування пунктів польового управління тощо. Одночасно було введено систему паролів та візуальних знаків для розпізнавання свій-чужий. Разом із тим, у небі, на землі, в радіоефірі почала діяти розвідка гірських штурмовиків. Та «ворог» (бійці батальйону OPFOR) теж не давав похибок. За короткий термін вони зуміли організувати як ретельно замасковані основні вогневі позиції, так і добре зміцнені хибні опорні точки. Також була продумана та вміло проведена радіогра, що мала на меті ввести противника в оману. Проте підлеглі полковника Василя Зубанича, маючи за плечима великий бойовий досвід, вдало використовували свої переваги як у бойовій злагодженості, так і в чисельності особового складу. Розвідка точно встановила, де є мінні поля, і в ніч перед наступом інженери гірсько-штурмової бригади зробили в них проходи та взяли їх під оборону. Район зосередження та напрямок головного удару були ретельно замасковані. До самого останнього моменту навіть керівництво навчань не знало, з якої точки розпочнуть свій бойовий марш «Едельвейси». І це стало одним із вирішальних козирів гірських піхотинців. Кількома хвилями батальйони здійснили стрімкий марш та вдарили в слабкі місця ворога. Після цього роти піхотинців провели зачистку території та взяли під контроль кордон. Чіткість та злагодженість воїнів окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» відзначили і командування навчань, і зарубужні гості та партнери. Зокрема, співкерівник міжнародних навчань «Репід Трайдент – 2019» з української сторони полковник Олександр Жакун зазначив, що всі підрозділи, залучені до проведення польової фази, діяли злагоджено й уміло та доклали максимальних зусиль для виконання поставлених перед ними завдань. Він також наголосив, що висновки, зроблені під час навчання, обов’язково врахують у контексті майбутньої підготовки підрозділів Сухопутних військ ЗС України. 26.09.2019



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