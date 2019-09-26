В Одесский порт прибыл новый заморский гость – в гавань с неофициальным визитом зашел военный корабль Береговой охраны Турции, и все желающие смогут подняться к нему на борт.

"Посетить военный корабль можно 25 сентября с 13:00 до 17:00. Приглашаем всех одесситов и гостей города", – заявили в Генеральном консульстве Турецкой Республики, отмечая, что визит продлится до 27 сентября.

Турецкие гости, прибыв в Южную Пальмиру прямиком из Стамбула, ошвартовались в Практической гавани порта.

На время посещений корабль перейдет к одному из причалов Морвокзала, отметили в пресс-службе регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы УКраины.

Ведомство договорилось о совместных маневрах с турецкими коллегами, но их проведение будет зависеть от погоды – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

"Это первый заход корабля Береговой охраны Турции в Одессу, но не первый в Украину", — рассказали в пресс-службе, уточнив, что до 2012-го корабли пограничных ведомств двух стран активно обменивались визитами, но все они были в крымских пунктах базирования.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира