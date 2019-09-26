К Международной космической станции Япония отправила грузовую ракету – Страна восходящего солнца запустила на орбиту корабль, который стартовал из космического центра на острове Танегасима.

Пуск планировали еще две недели назад, но в последний момент отложили из-за пожара на стартовой площадке. Ракета доставит на станцию более пяти тонн груза – продовольствие, аккумуляторы для солнечных батарей, а также материалы для проведения научных исследований.

Стыковка японского грузовика с Международной космической станцией запланирована на 28 сентября – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

К спасательным операциям привлекли военных.

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