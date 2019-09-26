Об этом сообщили в КП «Киевзеленстрой».

"Выставка хризантем – последнее цветочное событие в этом году, и каждый раз, выбирая тему, мы будто играем яркий финальный звук. А что может быть ярче осенние хризантемы и звездное небо?! Мы попытались найти новые подходы к созданию композиций, новые материалы и технологии для их оформления, которые помогут придать объемности и формы "Цветочном созвездию", – отмечает и.о. генерального директора КО «Киевзеленстрой» Алексей Король.

Дизайнеры районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений города Киева создадут 10 композиций о самых интересных узорах, в которые складываются звезды ночного неба. Более 20 тысяч хризантем превратятся в известные и таинственные одновременно созвездие: Золотой и Летучей рыбы, Гончих Псов, Дракона, Райской Птицы, Кита, Близнецов, Стрельца, Феникса, Живописца, Пегаса. Еще более 5 тысяч хризантем украсят территорию Певческого поля.

Кроме созвездий из хризантем, гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная программа, множество фотозон для селфи, ярмарка растений и хендмейда и разнообразные локации для отдыха. Для маленьких посетителей будут проводить интересные мастер-классы, а также будет работать детская зона с домиками-раскрасками и много других интересных активностей

«Каждый год мы стараемся делать что-то новое и интересное для наших гостей. Выбор темы фестиваля обусловлен тем, что астрология сегодня играет важную роль в жизни украинцев, многие следят за гороскопом и увлекаются созвездиями. И, конечно, мы надеемся, что такое разнообразие цветочных инсталляций не оставит никого равнодушным», – отметил руководитель компании Grand Event – оператора Печерского ландшафтного парка «Певческое поле» Денис Погорєлко.

Выставка продлится с 4 по 27 октября. Посетить ее можно будет с 10:00 до 20:00.

Место проведения: ул. Лаврская, 33 (метро «Арсенальная»), Печерский ландшафтный парк «Певческое поле».

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