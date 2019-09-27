Об этом сообщает пресс-центр СБ.

"В рамках уголовного производства оперативники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ установили, что организовал и возглавил группу в 2015 году житель Киева, который ранее специализировался на хакерских атаках на государственные реестры Украины. Он привлек в ее состав бывших работников органов государственной исполнительной службы, юстиции, госрегистраторов и высококвалифицированных хакеров. Участники группировки несанкционированно вмешивались в госреестры Украины для незаконной смены собственников имущества. За денежное вознаграждение в размере от 7 до 50 тысяч долларов США члены группы выполняли заказы как для частных лиц, так и рейдерских группировок. Злоумышленники осуществляли перерегистрацию движимого и недвижимого имущества, незаконно снимали или накладывали арест, обеспечивали незаконную передачу корпоративных прав", - говорится в сообщении.

Для получения доступа к государственным реестрам хакеры рассылали на электронные адреса нужных им структур письма якобы от государственных и контролирующих органов файлы с вредоносным программным обеспечением.

После открытия электронных писем злоумышленники похищали логины и пароли, ключи доступа к государственным реестрам. Это давало им возможность удаленно управлять компьютером и передавать файлы на сервер в сети Интернет. Затем, используя полученные инструменты доступа, хакеры несанкционированно вмешивались в госреестры и проводили незаконные регистрационные действия.

Правоохранители провели спецоперацию по пресечению рейдерского захвата злоумышленниками сети автозаправок. Проведены почти 40 санкционированных обысков по месту жительства и автотранспорта фигурантов дела. В ходе следственных действий изъяты мобильные терминалы, компьютерная техника, банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности.

Полученные доказательства стали основанием для процессуального задержания черных регистраторов в Киеве согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При этом члены группировки оказывали активное сопротивление правоохранителям. Задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время судом решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения.

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