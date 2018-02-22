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Деловые Сводки

В Санкт-Петербурге почтили память жертв Евромайдана (фото)
22.02.2018 00:23
В Санкт-Петербурге почтили память жертв Евромайдана (фото) Вечером, 21 февраля, у здания генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге состоялась акция к четвертой годовщине Майдана.

К зданию дипмиссии пришли около 10 активистов, чтобы почтить память погибших. По словам организатора акции, представитель петербургского демократического движения «Солидарность» Ольга Смирнова и активисты передали генконсулу Украины синие и желтые цветы и открытку.

Они написали, что россияне, которые разделяют либеральные и демократические ценности, осуждают политическое руководство РФ и президента Владимира Путина за агрессию в Украине.

Полиция не вмешивалась в действия активистов, а просто снимала все на видео. Зато против акции выступили представители «Народно-освободительного движения». Они пришли к зданию с плакатами и флагами «Новороссии».

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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