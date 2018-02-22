В этом году жители одного из китайских городов решили использовать современные технологии в проведении праздника, запустив в небо 300 подсвеченных дронов.

Беспилотники летали вокруг телебашни Гуанчжоуи, формируя различные фигуры. К празднованию китайского Нового года присоединилась и Франция, где также устроили световое шоу, подсветив Эйфелеву башню. Кроме того, ди-джеи вместе с китайскими музыкантами устроили в Гранд Дворце в Париже музыкальное шоу.

Телебашню Гуанчжоуи подсветили еще в понедельник, накануне Фестиваля весны, для шоу использовали 700 светильников и 30 лазерных ламп, а также народную музыку. Кроме башни, которую прозвали «стройная талия», в световом шоу использовали городскую площадь, высотные здания и мосты вдоль реки Чжуцзян.

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