Рассматривая фотографии, сделанные российским космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Канопус-В» и европейскими «Landsat» и «Sentinel», юные ученые нашли новый остров у архипелага Новая Земля. Участок суши образовался в декабре 2017 года после отступления фронтальной части ледника Вилькицкого и разрушения ледяной перемычки, соединявший остров с ледником.

Появление островов и мысов по такой причине свидетельствует об ускорении деградации ледников Новой Земли. Только за период с 2001 по 2015 годы среднегодовая скорость сокращения их площади выросла в 2 раза по сравнению с 1959—2001 годами.

Первое сообщение об открытии было сделано 31 января 2018 года на научном мероприятии в Самаре. Его авторы — школьники из Подмосковья: Артем Макаренко и Валерия Саенко. Гидрографическая служба Северного Флота ВМФ, рассмотрев материалы, подтвердила наличие нового географического объекта.

Территория площадью 0,19 км²(410 м x 780 м) с координатами центра 75°34’06.67» северной широты и 58°17’52.2» восточной долготы пока не имеет имени. Роскосмос неофициально называет его островом Школьников, а сами ребята предлагают вариант «Ламантин», поскольку объект «очень похож складками и силуэтом на это морское животное». Следующий необходимый этап для официального признания нового острова — экспедиция ВМФ России.

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