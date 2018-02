«Полезные идиоты», или как Россия пыталась влиять на выборы в США, — Washingtonpost «На результат выборов она не повлияла. Кампания Трампа не сделала ничего неправильного — нет сговора!» — написал президент Трамп в одном из своих твитов.

© AP Photo, Alan Diaz Опубликованное специальным прокурором Робертом Мюллером (Robert S. Mueller) обвинительное заключение, в котором 13 граждан России были названы виновными в попытках помочь Дональду Трампу одержать победу на американских выборах, спровоцировало у президента приступ самооправдания. «На результат выборов она не повлияла. Кампания Трампа не сделала ничего неправильного — нет сговора!» — написал президент Трамп в одном из своих твитов. На самом деле расследование Мюллера продолжается, и к таким выводам пока никто не пришел. Однако то, что Мюллер обнародовал на прошлой неделе, должно покоробить всех нас: Владимир Путин обвел вокруг пальца огромное множество американцев, придерживающихся самых разных политических убеждений. Более того, российский правитель превратил сторонников Трампа в полезных идиотов 21 века. Выражение «полезный идиот», которое часто приписывается другому Владимиру, использовалось для обозначения тех представителей Запада, которыми советская пропаганда успешно манипулировала. Но даже Ленин улыбнулся бы, если бы узнал, как Путин использовал американцев для того, чтобы поддержать Трампа или, по крайней мере, навредить Хиллари Клинтон. В обвинительном заключении содержится огромное множество отвратительных подробностей того, как Путин выставил американцев дураками.Используя такие группы в Фейсбуке, как Being Patriotic, россияне организовали митинги под лозунгами «Марш в поддержку Трампа» и «Покончим с Хиллари» в Нью-Йорке, «Флорида за Трампа» во Флориде и «Шахтеры за Трампа» в Пенсильвании. Они привлекли более 100 тысяч читателей в твиттер-аккаунт, который якобы контролировала Республиканская партия в Теннесси, @TEN_GOP, а также сотни тысяч читателей в созданные ими группы, такие как Army of Jesus и South United. Они заплатили американцам за то, чтобы они соорудили клетку в кузове грузовика и надели костюмы, изображающие Клинтон в тюремной одежде. Чтобы разжечь антимусульманские настроения ради увеличения популярности Трампа, они создали в Фейсбуке группу под названием United Muslims of America и рекламировали митинг под лозунгом «Поддержим Хиллари, спасем американских мусульман», во время которого нанятый ими американец держал табличку с надписью: «Я думаю, закон шариата станет новым мощным направлением свободы». Они продвигали хештеги в поддержку Трампа (#MAGA, #Hillary4Prison), создавали протрамповские аккаунты (Trumpsters United) и платили за политическую рекламу: «Голосуйте за республиканцев, голосуйте за Трампа, поддержите Вторую поправку!» Или: «Хиллари — сатана, и ее преступления и ложь доказывают, насколько она порочна». Вмешательство Путина, факт которого теперь доказан, должно заставить нас испытать стыд и объединиться перед лицом этой угрозы. Но этого не произойдет, потому что самым полезным идиотом оказался наш президент, которого заботит только его собственная персона. В своем приступе самооправдания Трамп искал виновных везде, только не в Москве. Он обрушился с критикой на Барака Обаму, на члена Палаты представителей Адама Шиффа (Adam B. Schiff), на Клинтон, на своего собственного советника по вопросам национальной безопасности, на ФБР, на CNN — даже на Опру Уинфри (Oprah Winfrey). Он скверно ругался. Он сочинял факты. Он ретвитнул видеоролик с уже заблокированного аккаунта, ставшего известным благодаря публикации ролика расистского содержания в период предвыборной кампании. Вместо того, чтобы осудить и выступить против того, что сами россияне называют «информационной войной против США, Трамп решил ответить своей собственной «протрамповской информационной войной». Услышав о том, что некая российская фабрика троллей сеяла семена раздора в США, он напомнил всем, что он сам — Каргилл фабрик троллей. Возможно, учитывая уровень умственного развития президента, услышав о фабрике троллей в новостях, он подумал, что речь идет о троллях, похожих на милых персонажей из мультфильма «Тролли». Однако российские тролли — это вовсе не очаровательные малыши с разноцветными волосами, и на их атаку на США нельзя отвечать объятьями. Эти тролли платили настоящим американцам за участие в митингах. Они покупали политическую рекламу, где говорилось, что Клинтон обманула избирателей. Они манипулировали движением Black Lives Matter, создавая такие группы и аккаунты, как Blacktivist и Woke Blacks, и убеждая афроамериканцев поддержать Джилл Стайн (Jill Stein) из Партии зеленых или вообще не голосовать, вместо того чтобы голосовать за «Киллари». Русские даже решились на то, чтобы платить американцам за публикацию агитационных материалов в фальшивых аккаунтах. Россияне также использовали вымышленные имена для того, чтобы «общаться с ничего не подозревающими членами, волонтерами и сторонниками предвыборного штаба Трампа, занимавшимися агитацией на местном уровне». «Ничего не подозревающие». Трамп и его сторонники используют эту формулировку, чтобы оправдать себя, хотя она касается только этого аспекта расследования. Но есть и другая причина, по которой их можно назвать полезными идиотами. Благодаря Мюллеру теперь им обо всем известно. Отказываясь реагировать на атаку России, Трамп продолжает играть роль полезного идиота, потому что это помогает ему идти к его эгоистичным целям. Неужели его сторонники тоже позволят Путину и дальше выставлять их дураками? Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



