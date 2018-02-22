Об этом говорится в блоге российского философа и публициста Игоря Чубайса,.

Он отметил, что новости о военных поражениях России, в частности, гибели наемников ЧВК «Вагнера» в Сирии, имеют существенное влияние на граждан страны.

«Можно продолжать эту линию, можно еще в Ливию влезть, там интересы православного мира очень грубо нарушаются. Есть еще Папуа-Новая Гвинея, там еще можно что-то развязать. Но похоже, что эта линия исчерпана», — написал Чубайс.

«Многие же думают, что российская армия очень сильная. На самом деле она какая-то некомплектная что ли, одно сделали, другое не сделали, про третье забыли. Как сказал министр иностранных дел Болгарии и это услышали в России, что родителей не выбирают, как и президента России», — отметил публицист.

Он добавил, что если Владимир Путин после ближайших выборов останется президентом России, то «ему нужно какой-то конфликт раскручивать».

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