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|Чтобы обучить детей основам информатики без компьютера, сельский учитель нарисовал его мелом на доске (фото)
|22.02.2018 01:27
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В быстро развивающемся мире без компьютера уже даже в магазин не сунешься. Поэтому так важно обучать детей основам информатики, которые обязательно помогут им в будущем. В нашем детстве в школе уже были уроки информатики, у тех, кто постарше, еще нет, и они наверняка жалеют об этом.
А в 2018 году во всех школах мира преподают информатику, даже если компьютера нет в наличии, как, например, в одной из деревенских школ Ганы в Западной Африке. Соцсети облетели фотографии преданного делу учителя, рисующего на школьной доске интерфейс Microsoft Word, чтобы описать его основные элементы своим ученикам.
На самом деле отсутствие необходимого оборудования для обучения часто встречается в Гане. Но, видимо, это ни в коей мере не останавливает учителей, желающих дать своим воспитанникам необходимые знания.
Так что такое явление, как урок информатики на доске и без компьютеров, совсем не редкость.
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