Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"27 сентября облачно с прояснениями. Ночью в северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в южной части небольшой дождь, ночью в Карпатском регионе умеренные, на Одесчине значительные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, в западных и северных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью составит 6-11°, в восточных областях 2-7° тепла, на Луганщине на поверхности грунта заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла, на Закарпатье до 21°.

В выходные, 28-29 сентября, в Украине сохранится переменная облачность. 28 сентября ночью на Волыни, Ривненщине и Львовщине, днем в западных и кое-где северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

29 сентября иногда дожди, ночью в южной и восточной части, днем в западных областях без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 28 сентября составит 5-10° тепла, на юге и западе, 29 сентября в Украине 8-13°, на Одесчине до 16°; днем 15-20°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 18-23°.

30 сентября ночью в восточных областях Украины ожидаются небольшие, днем в западных областях умеренные дожди, на остальной территории без осадков. 1 октября небольшие дожди, днем в западных областях без осадков.

В то же время синоптики прогнозируют в понедельник повышение температуры воздуха. "Температура ночью 8-14°; днем 18-24°, 1 октября в западных, северных и центральных областях 13-19°", - отмечается в сообщении.

В Киеве и Киевской области в пятницу, 27 сентября, облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице 8-10°, днем 15-17°; по области ночью 6-11°, днем 14-19°.

В течение 28-29 сентября в Киеве сохранится переменная облачность. 28 сентября ночью без осадков, днем кое-где небольшой дождь; 29 сентября иногда дождь.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 28 сентября 5-10° тепла, 29 сентября 8-13°; днем 15-20°.

30 сентября в столице без осадков, 1 октября - небольшой дождь. Температура ночью 8-13°; днем 30 сентября 19-24°, 1 октября 13-18°.

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