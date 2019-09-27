Об этом в интервью Укринформу отметил Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Мы слышали много от оккупационной власти, например, что Северо-Крымский канал по международному праву, должен иметь статус международного. Это абсолютная чушь, ведь это инфраструктурная единица Украины, так же как, например, трасса Киев-Одесса. Теперь мы видим, что они переходят к новому этапу информационных мероприятий: что, мол, Крым надо переименовать, потому что есть другая часть, когда-то были древнегреческие города-полисы. Безусловно, мы с уважением относимся к греческой части истории Крыма. Но любая попытка изменения названия Крыма является абсолютно неправомерным действием оккупационной власти ", - отметил Кориневич.

Он отметил, что Крым признан международным правом как автономная республика в составе Украины.

"Все эти предложения России не имеют ничего общего с реальностью. Это касается направления и официального названия полуострова ", - констатировал Кориневич.

Как известно, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов недавно заявил, что власти полуострова положительно оценили идею утвердить второе официальное название региона - Таврида. Он подчеркнул, что с такой просьбой к оккупационной власти полуострова обратилась греческая диаспора полуострова.

Как известно, Таврическая губерния существовала в царской России с 1802 по 1921 годы. В ее состав входил крымский полуостров, а также часть районов степной части Украины.

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