Об этом говорится в обнародованных Киевским международным институтом социологии результатах соцопроса.

Так, абсолютное большинство украинцев (89%) одобряют внесение изменений в Конституцию Украины относительно отмены неприкосновенности народных депутатов Украины. Не одобряют такие изменения 7% опрошенных украинцев, 4% не смогли ответить на вопрос.

Вместе с тем, половина опрошенных украинцев (50%) не согласны с тем, что отмена депутатской неприкосновенности увеличит зависимость депутатов от Президента Украины и сделает их менее свободными в отстаивании интересов своих избирателей в Раде. Согласны с этим утверждением 40% опрошенных украинцев, 10% не смогли ответить на вопрос.

Большинство опрошенных (85%) положительно относятся к внесению изменений в Конституцию Украины, которые должны отменить неприкосновенность судей Украины, отрицательно относятся к этому только 8% опрошенных, 7% не смогли ответить на вопрос.

Большинство опрошенных украинцев (77%) одобряют внесение изменений в Конституцию Украины относительно отмены неприкосновенности Президента Украины, 16% не одобряют такие изменения, 7% не смогли ответить на вопрос.

Более половины опрошенных украинцев (52%) не одобряют поручения Президента Украины В.Зеленского об отмене моратория (запрета) на продажу земли сельскохозяйственного назначения в срок до октября этого года и ввести куплю-продажу земли до декабря этого года. Положительно относятся к этому поручению 35% опрошенных, 13% не смогли ответить на вопрос.

В то же время более половины опрошенных украинев (64%) считают, что вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения должен решаться только на всеукраинском референдуме, 26% считают, что этот вопрос должны решать Президент, Верховная Рада и Кабинет Министров. 10% не смогли ответить на вопрос.

Комментируя результаты соцопроса, гендиректор КМИС Владимир Паниотто заметил, что за год количество противников продажи земли уменьшилось, в ноябре 2018 года против продажи земли были 72%.

Он предположил, что вероятно, это связано с разницей в формулировке вопросов - "в 2018 мы спрашивали "Если бы сегодня проводился референдум по вопросу купли/продажи земель сельскохозяйственного назначения, как бы Вы проголосовали?» - а, вероятно, с увеличением поддержки действий Зеленского и новой власти его сторонниками, а вероятно с изменением риторики о продаже земли в некоторых популярных телеканалах и в Интернете.

С 16 по 19 сентября КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, ошибка выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.

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