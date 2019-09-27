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|Поддержка импичмента Трампа в США увеличилась
|27.09.2019 10:49
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Об этом свидетельствует новый опрос Politico.
Опрос, проведенный после объявления спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о поддержке процедуры импичмента во вторник, показывает, что 43% избирателей выступают за начало процедуры импичмента в Конгрессе.
Столько же респондентов говорят, что Конгресс не должен начинать процедуру импичмента.
Еще 13% опрошенных не определились, поддерживают ли они процедуру или нет.
Почти все опросы проводились до обнародования жалобы информатора, которого обеспокоило поведение Трампа в отношении Украины.
Таким образом поддержка импичмента Трампа выросла на 7 процентных пунктов по сравнению с предыдущим опросом, который проводился с прошлой пятницы по воскресенье.
Среди избирателей Демократической партии поддержка расследования по делу об импичменте увеличилась на 13 пунктов, с 66% до 79% сейчас.
Выросла поддержка и между республиканских избирателей – с 5% на прошлой неделе до 10% на этой.
Для опроса было проведено интервью с 1640 зарегистрированными избирателями. Погрешность составляет 2 процентных пункта.