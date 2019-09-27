Об этом сообщает министерство финансов США.

"Сегодня Управление финансов и иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против одного юридического лица, трех физических лиц и пяти судов, участвующих в схеме уклонения от санкций, с целью облегчения доставки авиационного топлива российским войскам, которые действуют в Сирии", - говорится в сообщении.

Санкции ввели против трех физических лиц, пяти кораблей и компании Maritime Assistance LLC, которая является подставной компанией предприятия "Совфрахт" и первоначально предназначалась для работы в Украине. США обвиняют "Совфрахт" в том, что компания организовала заговор с целью уклонения от санкций для осуществления платежей и содействия осуществлению поставки авиатоплива российским военным, которые воюют в Сирии, поддерживая президента Башара Асада.

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