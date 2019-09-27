Выставка посвящена 100-летию основания Государственного научного учреждения "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова" и содержит исключительно оригиналы документов. Об этом заявила заместитель директора Книжной палаты Галина Гуцол, которую цитирует пресс-служба Госкомтелерадио.

"Экспозиция выставки состоит из 120 экспонатов. Это раритетные печатные издания разной направленности - от общественно-политической литературы и правительственных решений, приказов до научных трудов, учебников, словарей, художественной литературы", - сказала Гуцол.

Она подчеркнула, что документы, представленные на выставке из фонда Государственного архива печати, освещают один из самых сложных периодов истории Украины - период национально-демократической революции и борьбы за сохранение украинской государственности 1917-1921 годов.

В частности, посетители могут ознакомиться с текстом Конституции Украинской Народной Республики, принятой в 1918 году, с некоторыми законами, принятыми в УНР - законом о выборах в Учредительное собрание УНР, земельным законом, принятым УЦР 18 января 1918 года, законами о 8-часовом рабочем день (от 25 января 1918 года) и о государственном языке в Украинской Народной Республике. Языковой закон, принятый Советом Народных Министров 1 января 1919 года, содержит только два пункта. В первом указывается, что государственным языком в УНР является украинский язык и "Поэтому он обязателен для употребления в армии, флоте и всех правительственных и общих общественных публичных учреждениях". А во втором пункте добавляется, что "частным лицам разрешается обращаться в эти учреждения на их языке".

Как подчеркнул на открытии первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак, документы, которые демонстрируются на выставке, показывают, что сто лет назад украинцы боролись за свое государство и завоевали ее независимость. Поэтому, в 1991 году произошло восстановление исторической справедливости.

"Изучение истории освободительной борьбы, наших побед и поражений является очень важным для дальнейшего развития государства. Ведь история, какой бы болезненной она ни была, раскалывает украинский народ, а отсутствие знаний и мифы, навязанные российской имперской пропагандой, делят Украину на восток и запад", - сказал Червак.

Книжная палата как уникальное учреждение, где хранятся все виды печатной продукции, была основана правительством УНР 24 января 1919 года. Однако формирование ее фондов началось значительно раньше - с июня 1917 года, когда правительство Владимира Винниченко обязало присылать обязательный экземпляр отечественных изданий в библиотечный отдел Генерального секретариата народного образования. Сбор и хранение всей печатной продукции, издающейся на территории Украины, были продолжены во время правления гетмана Павла Скоропадского. Поэтому на момент официального образования Книжной палаты в ее фондах уже насчитывалось 2007 отечественных изданий.





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