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Олег Винник оказался в базе “Миротворца”
27.09.2019 12:23
Певца включили в базу после участия в российском проекте.

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Популярный украинский певец Олег Винник оказался в базе сайта “Миротворец” после участия в проекте российской группы “Мир 519”. 

В "Чистилище" сайта Винник попал после того, как снялся в видео российского коллектива, в котором, кроме украинского артиста, приняли участие и российские звезды, сторонники президента РФ Путина.

В Украине участие Винника в съемках российской группы вызвало волну возмущения.

«Участник российской пропагандистской антиукраинской акции #всеммир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны в Украине», - сказано на сайте “Миротворец”.

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