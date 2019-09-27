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Какой торт можно спокойно съесть даже на диете
27.09.2019 13:01
Торт, как и любые другие десерты, – это то, от чего мы отказываемся в первую очередь, переходя на ограниченное питание. Но чем больше запретов, тем выше вероятность срыва – любой сладкоежка сойдет с ума без запретных сладостей и, наверняка, в какой-то момент застанет себя за неконтролируемым поеданием торта.

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Какой торт не навредит вашей фигуре и здоровью? Как выбирать «умные» сладости и в каком количестве можно себе их позволять?

В диетическом питании важно употребить меньше калорий, а также минимизировать количество жиров. Вместо привычного масляного торта с толстыми коржами выберите:

Четко контролируйте количество съеденного десерта. Чтобы утолить жажду к сладкому, довольно маленького кусочка. 300 калорий диетического торта – это порция 100 грамм.

Следите, чтобы в выбранном торте было меньше сметанного, сливочного или крема из сгущенного молока – калорийность такого торта в разы выше.

Заменяйте десертом прием пищи, а не закусывайте сладким - основной. Так вы снизите свою суточную калорийность, а в похудении это очень важно. Пусть десерт приходится на полдник – между 16:00 и 18:00.

Внимательно

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