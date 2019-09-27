Какой торт не навредит вашей фигуре и здоровью? Как выбирать «умные» сладости и в каком количестве можно себе их позволять?

В диетическом питании важно употребить меньше калорий, а также минимизировать количество жиров. Вместо привычного масляного торта с толстыми коржами выберите:

Четко контролируйте количество съеденного десерта. Чтобы утолить жажду к сладкому, довольно маленького кусочка. 300 калорий диетического торта – это порция 100 грамм.

Следите, чтобы в выбранном торте было меньше сметанного, сливочного или крема из сгущенного молока – калорийность такого торта в разы выше.

Заменяйте десертом прием пищи, а не закусывайте сладким - основной. Так вы снизите свою суточную калорийность, а в похудении это очень важно. Пусть десерт приходится на полдник – между 16:00 и 18:00.

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