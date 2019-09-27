Деловые Сводки
|РФ запустила сверхзвуковую ракету у границы с США
|27.09.2019 13:20
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Российские военные провели учебный пуск крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке, в регионе, который имеет морскую границу США.
Об этом заявили в Минобороны РФ.
"Впервые в истории расчет берегового комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс" с территории Чукотского автономного округа. Полет крылатой ракеты прошел в штатном режиме.
В установленное время она успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 километров", – отчитались в ведомстве.
Также в Минобороны заявили, что пуск крылатой ракеты "Оникс" по морской цели в акватории Чукотского моря был проведен "в соответствие с планом военный подготовки ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России".
В департаменте отметили, что безопасное выполнение ракетной стрельбы обеспечивали около 10 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.