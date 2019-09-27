27 сентября

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До аеропорту «Бориспіль» прибуває 90 додаткових рейсів. Вони везуть хасидів з Ізраїлю, США та інших країн, які планують упродовж тижня святкувати юдейський Новий Рік (Рош-Га-Шан) в Умані. Три століття тому там жив Ребе Нахман, засновник брацлавського хасидизму – однієї з течій юдаїзму. Адміністрація аеропорту запровадила підвищені заходи безпеки. Паломники – охоче спілкуються з журналістами та навіть співають.