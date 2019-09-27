В Умань прибыло 20 полицейских государства Израиль. Они будут нести службу вместе с украинскими правоохранителями. Об этом cо ссылкой на пресс-службе управления Нацполиции Черкасской области пишет УНН.

В Умани начал свою миссию отряд полицейских Израиля, уточнили в полиции. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.

Во время совместного инструктажа руководитель сводного отряда правоохранителей Сергей Довгий отметил необходимость качественного несения службы, соблюдения законности, правил безопасности и вежливого и отношения к гражданам. По окончании инструктажа правоохранители отбыли на места несения службы.

Напомним, в Украину на празднование Рош-ха-Шана прибыло почти 12 тысяч паломников-хасидов.

В этом году празднование иудейского Нового года Рош-ха-Шана пройдет с 29 сентября по 1 октября. Именно в этот период ожидается приход более 30 тысяч паломников.





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