Во время соревнований в фигурном катании девушка нарушила одно из правил, согласно которому северокорейским болельщикам позволено поддерживать только своих спортсменов.

При появлении на льду пары из США фанатка неожиданно решила поаплодировать фигуристам. Прямо перед этим болельщицы шумно приветствовали своих спортсменов. Когда же на арену вышли американцы, все девушки, словно по команде, сделали каменные лица и затихли. Однако одна из болельщиц не удержалась от поддержки спортсменов. Ее соседка тут же отреагировала парой толчков локтем, напомнив, к чему могут привести подобные эмоции.

В соцсетях высмеяли данную ситуацию. «Чирлидерша из КНДР похлопала фигуристам из Америки, ее соседка намекнула, что не надо этого делать. Помним. Любим. Скорбим», – иронично отреагировал Telegram-канал MDK.

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