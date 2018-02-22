Мельдоний продают в аптеках под торговым наименованием милдронат.

Кто и зачем изобрел мельдоний

В 1979 году он был изобретен Институтом органического синтеза при Академии наук Латвийской ССР, а разрешили его к приему лишь в1984 году. До этого, как указывают различные медицинские источники, он употреблялся в сельском хозяйстве для ускорения роста скота и птицы.

Изобретатель мельдония профессор Иварс Калвиньш с коллегами выяснили, что мельдоний является наилучшим средством для поддержания сердечной мышцы у тех, кто находится в предынфарктном состоянии или уже перенес инфаркт.

Препарат улучшает энергоснабжение клеток сердца, тем самым значительно повышая выносливость сердечной мышцы, которая у перенесших инфаркт очень слаба. Попутно выяснилось, что препарат блокирует выделение вредных ферментов в организме, улучшает протекание различных полезных для организма процессов, например, периферическое кровообращение у людей с хронической сердечной недостаточностью.

Как мельдоний стал другом спортсменов

Заметив, что мельдоний повышает выносливость и догадливость, дальнейшие его испытания проводились уже на спортсменах и военных. В спорте милдронат прижился сразу. Врачи назначали его спортсменам для поддержания сердечной мышцы при немыслимых перегрузках. Препарат стали употреблять практически бесконтрольно и постоянно.

Чем опасен мельдоний

Благодаря постоянному упоминанию препарата в СМИ, он стал очень популярным между многих людей. Но, мало кто задумывается о том, какой вред может нанести это лекарство.

Доктор медицинских наук, профессор Сергей Терещенко считает, что здоровому человеку, не спортсмену, искусственно вмешиваться в нормальную работу сердца, нарушать установленный природой ритм, категорически противопоказано. Постоянные перегрузки способны ослабить любой орган, включая сердечную мышцу.

Доктор медицинских наук, профессор Алексей Горбунов со студентами научно доказали негативное влияние мельдония на организм здорового человека. Дело в том, что милдронат сокращает синтез карнитина и нарушает тем самым правильный энергетический обмен организма.

Французский профессор Жан-Птер де Монденар, опираясь на протоколы Института биохимии в Кельне, провел собственное исследование действия мельдония на человеческий организм. Он пришел к выводу, что употребление милдроната приводит к огромному усилению циркуляции кислорода в крови, что для больного человека — облегчение, а для здорового — вред.

Милдронат вызывает привыкание. Прием препарата приводит к сонливости, апатии, упадку сил.

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