Унікальна знахідка на Запоріжжі: археологи розкопали поховання скіфського воїна з золотим мечем RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Умань охранять праздник хасидов прибыл отряд полиции из Израиля • РФ запустила сверхзвуковую ракету у границы с США • Какой торт можно спокойно съесть даже на диете • Олег Винник оказался в базе “Миротворца” • Конституция УНР и "языковой" закон 1919 года: в Киеве открыли выставку исторических документов • США расширили санкции против РФ • Поддержка импичмента Трампа в США увеличиласьвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: история, наука, археология, Запорожье, находки, скифы. Унікальна знахідка на Запоріжжі: археологи розкопали поховання скіфського воїна з золотим мечем 675история, наука, археология, Запорожье, находки, скифы. Офіційна Facebook-сторінка археологичного пам'ятника Мамай-Гора: "Нарешті розкриваємо всі таємниці про найголовнішу знахідку сезону на Мамай-Горі – про непограбоване поховання скіфського воїна, в супроводі якого був знайдений акінак із золотими обкладками та надзичайно цінний інвентар.

На 32 рік досліджень Мамай-гора зробила нам надзвичайний подарунок! Аж до сьогоднішнього дня всі деталі трималися у великому секреті, відбувалися реставраційні роботи, проводилися експертизи, і ми дуже раді, що нарешті настав той день, коли ми можемо поділитися нашою радістю з усією країною! Тож, поїхали!

Як це було:

Середина липня, польові роботи сезону 2019 у розпалі. В західному секторі курганного поля Мамай-гори, де сконцетровано поховання епохи пізнього середновіччя, фіксуємо невеличкий пагорб висотою близько 0,15 м і вирішуємо його перевірити. Спочатку вручну було пробито траншею шириною 2 м на глибину 1,2 м. Тут було зафіксовано рів з залишками кісток тварин та дрібними уламками амфор – ознаки поминальної тризни, характерної для скіфів та інших стародавніх культур. Подальші розкопки кургану було продовжено за допомоги бульдозера Т-170, що з’явився в експедиції завдяки краудфандинговій кампанії #MyMamai та підтримці небайдужих співгромадян. В ході розкопок виявлено рів та два скіфських поховання.

В центрі насипу було зафіксовано потужний пропал червоного кольору. Він перекривав і могильні плями двох ям. Судячи зі стратиграфії та розмірів ям, одне з поховань було центральним, а інше супровідним. Спочатку ми взялися за дослідження супровідного поховального комплексу, і він приніс нам абсолютно неочікувані результати!

Вже на рівні зачистки контурів в південно-східному куті ями було зафіксовано заглиблення, в яке було встановлено прекрасну і дуже рідкісну сіроглиняну амфору. Пізніше нашому спеціалісту з керамології вдастся її відновити, і ця амфора матиме визначну роль у датуванні комплексу.

На дні, випростано на спині, лежав кістяк – як показала антропологічна експертиза – юнака віком 18-20 років. Він був вершником, майстром як ближнього, так і дального бою. Про це свідчить інвентар, що супроводжував його до потойбіччя. Праворуч знаходилися уламки кістяних псаліїв і застібки для кінської вузди. Зліва – залізна бойова сокира, бронзові та кістяні стріли, і окраса всього комплексу – скіфський короткий меч, акінак, із золотими обкладками, листами руків’я, перехрестя та ковпачком для вістря (акінак такого типу знайдений вперше за останні 120 років! – прим. ред.).

Юнак цей був не тільки воїном, але й франтом – він полюбляв прикраси. В районі шиї та голови знайдено буси зі склопасти, підвіски з зубів благородного оленя, золота сережка та золота підвіска із крейдяною вставкою.

Це поховання знаходилось поруч з іншим, значно більшим за розмірами. Те, на жаль, було пограбовано вщент, скоріш за все ще вдавнину. Нами було знайдено лише одне вістря стріли та уламки кісток. Поховано людину похилого віку. Не виключно, що супровідне поховання юнака 18-20 років могло належати зброєносцю видатного вождя.

Окрім унікального інвентарю, цей комплекс має й додаткову наукову цінність, бо поглиблює час зародження скіфського могильника на Мамай-Горі до VI ст. до н.е. (абсолютна більшість досліджених пам’яток скіфської доби тут датуються IV-III ст. до н. е.).



Мамай-гора - археологічна пам'ятка світового значення, що руйнується Каховським водосховищем. Мамай-гора - це один з найбільших в Європі могильників. Розвідані пам’ятки охоплюють вражаючий період - тут представлені пам ’ятки епохи неоліта, бронзи, раннього залізного віку, середньовіччя, іншими словами - тут таїться історія близько 8 тисяч років.

Мамай-гора поступово сповзає у Каховське водосховище. За останні 30 років обвалилося майже 400 метрів берега. Вчені кажуть, що зупинити процес руйнації Мамай-гори неможливо. Тому з 1988 року рятувальні археологічні роботи тут проводить експедиція історичного факультету Запорізького національного університету. Щороку, влітку десятки студентів, а також просто любителів історії та давнини досліджують цю унікальну пам’ятку". Фоторепортажи Популярные теги учения, город, фотоконкурсы, акции, Одесса, Львів, Карпаты, фестивали, Шахтер, корабли, Львов, джаз, ЗСУ, мода, мотоциклы, Нацгвардия, дизайн, АТО, животные, выставки, самолеты, концерты, юмор, политика, оккупация, политики, фотография, ВСУ, соревнования, НАТО, зима, #Євромайдан, знаменитости, протесты, марш, Донбасс, катастрофы, столкновения, портрет, праздники, природа, фотопроект, туризм, уикенд, Майдан, Александр Зубко, беспорядки, выборы, досуг, цирк, экология, религия, технологии, Верховная Рада, Динамо, живопись, общество, футбол, кошки, Олимпиада, Сергей Смоленцев, ВМС, фотоподборки, аннексия Крыма, Саакашвили, люди, транспорт, женщины, митинги, музыка, Дмитрий Дятлов, искусство, стихийные бедствия, Путин, архитектура, Киев, история, милиция, суд, бизнес, тест-драйв, Порошенко, традиции, Россия, полиция, автомобили, США, парады, солдат, война, мир, культура, пейзажи, церковь, военная техника, авиация, заводы, спорт, дети, путешествия Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис учения, город, фотоконкурсы, акции, Одесса, Львів, Карпаты, фестивали, Шахтер, корабли, Львов, джаз, ЗСУ, мода, мотоциклы, Нацгвардия, дизайн, АТО, животные, выставки, самолеты, концерты, юмор, политика, оккупация, политики, фотография, ВСУ, соревнования, НАТО, зима, #Євромайдан, знаменитости, протесты, марш, Донбасс, катастрофы, столкновения, портрет, праздники, природа, фотопроект, туризм, уикенд, Майдан, Александр Зубко, беспорядки, выборы, досуг, цирк, экология, религия, технологии, Верховная Рада, Динамо, живопись, общество, футбол, кошки, Олимпиада, Сергей Смоленцев, ВМС, фотоподборки, аннексия Крыма, Саакашвили, люди, транспорт, женщины, митинги, музыка, Дмитрий Дятлов, искусство, стихийные бедствия, Путин, архитектура, Киев, история, милиция, суд, бизнес, тест-драйв, Порошенко, традиции, Россия, полиция, автомобили, США, парады, солдат, война, мир, культура, пейзажи, церковь, военная техника, авиация, заводы, спорт, дети, путешествияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Facebook/ Мамай-Гора Запорізька обл., Україна 27.09.2019



новости украины скіфського воїна золотим мечем поховання Теги: экономика