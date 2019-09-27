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Каждый украинец сможет увидеть, что о нем знает государство
27.09.2019 15:31
Такая возможность появится после внедрения электронного "личного кабинета" для каждого гражданина.

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В рамках реализации проекта “цифровое правительство“ каждый украинец получит электронный “личный кабинет жителя“, в котором он сможет увидеть всю информацию о себе, которой располагает государство.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, выступая на International IT Forum, пишет УНН.

«С разработкой бренда цифрового общества появится кабинет жителя Украины. У вас будет полная информация и данные, что о вас знает государство. Самое главное - вы будете получать уведомления, когда кто-то, кто имеет право из государственных организаций, просматривает ваши персональные данные. Вы будете обладать данными так, как не обладали никогда», - сказал Федоров.

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