Деловые Сводки
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|Каждый украинец сможет увидеть, что о нем знает государство
|27.09.2019 15:31
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В рамках реализации проекта “цифровое правительство“ каждый украинец получит электронный “личный кабинет жителя“, в котором он сможет увидеть всю информацию о себе, которой располагает государство.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, выступая на International IT Forum, пишет УНН.
«С разработкой бренда цифрового общества появится кабинет жителя Украины. У вас будет полная информация и данные, что о вас знает государство. Самое главное - вы будете получать уведомления, когда кто-то, кто имеет право из государственных организаций, просматривает ваши персональные данные. Вы будете обладать данными так, как не обладали никогда», - сказал Федоров.