Спасателя на время перестали искать тело иностранной студентки, прыгнувшей с моста Патона в Киеве. Об этом сообщила служба по чрезвычайным ситуациям. Спасатели объяснили решение резким понижением температуры, началом ледохода на Днепре и обледенением легочных автоматов на водолазном снаряжении.

— Все это создает угрозу жизни и здоровью водолаза-спасателя, следовательно проведение поисково-водолазных работ приостановлены, — говорится в сообщении.

Возобновить поиски хотят при плюсовой температуре.

Пресс-служба сообщила, то водолазы обследовали 316,7 гектаров акватории Днепра. Ищут девушку 14 водолазов, ранее удалось найти ее рюкзак. Его прибило к берегу возле города Славутич, внутри были документы студентки.

Студентка первого курса медицинского университета Богомольца Мукаддас Насырлаева пропала 30 января. Сначала сообщалось, что за нее требуют выкуп, позже глава диаспоры туркменского народа написал в Facebook, что камеры наблюдения засняли, как студентка прыгнула с моста Патона. Он предположил, что причиной трагедии стало то, что деканат вовремя не подал документы Мукаддас в миграционную службу, она не получила вид на жительство и была отчислена.

Знакомые девушки предполагают, что она решилась на отчаянный шаг после разговора с заместителем декана по работе с иностранными студентами. Ее на время расследования смерти Мукаддас отстранили от работы. Прокуратура открыла дело о доведении до самоубийства.

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