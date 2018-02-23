Киевское «Динамо» в рамках 1/16 финала Лиги Европы принимало в столице Украины греческий АЕК. Матч изобиловал опасными моментами, но завершился вничью 0:0.

Во время матча украинской и греческой команд в Киеве пошел снег, и это мешало футболистам демонстрировать свои максимальные возможности. Тем не менее, опасные моменты у ворот обеих команд были. Причем в первом тайме преимуществом владели греки.

К счастью, воплотить его в забитые мячи они не смогли.

Один раз от верного гола киевлян спас Морозюк, вынесший мяч уже из пустых ворот. В других случаях надежно стоял в «рамке» Бойко или хозяевам помогала Фортуна.

Во втором тайме АЕК также несколько раз заставил понервничать украинских болельщиков. Вновь мяч едва не затрепетал в сетке киевлян, но его вовремя выбили с линии ворот.

Динамовцы под завесу поединка не только выравняли игру, но и едва не открыли счет — теперь везло уже грекам, которые часто нарушали правила и нахватали желтых карточек.

Не очень убедительная, но все же важная победа «Динамо» по сумме двух встреч (первый матч в Афинах завершился со счетом 1:1) — за счет забитого на чужом поле мяча вице-чемпионы Украины проходят дальше.

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