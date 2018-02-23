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|В Черновцах теперь официально обслуживание во всех сферах исключительно на украинском языке
|23.02.2018 00:22
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Горсовет Черновцов сделал украинский язык обязательным для использования во всех сферах обслуживания. Соответствующее решение поддержали 24 депутата. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе горсовета.
— В Черновцах языком работы, делопроизводства и документации всех органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности, языком официальных объявлений и сообщений является государственный язык, — сказано в сообщении.
Согласно принятому решению, все названия учреждений, предприятий, организаций, вывески, плакаты, афиши, публичные сообщения, рекламные объявления, информация для потребителей товаров и услуг выполняется государственным языком. При рекламе также может использоваться украинский или любой другой язык по усмотрению владельца, но только не русский.
— При обслуживании посетителей, персонал обязуется предлагать меню на украинском языке и только по требованию посетителя предоставляет меню на любом другом языке, — отмечают в горсовете.
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