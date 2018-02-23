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В Черновцах теперь официально обслуживание во всех сферах исключительно на украинском языке
23.02.2018 00:22
В Черновцах теперь официально обслуживание во всех сферах исключительно на украинском языке В Черновцах украинский язык сделали обязательным во всех сферах обслуживания. Фото: «Chibur»-ChernivtsiТеперь каждое кафе даже обязано иметь меню на украинском языке.

Горсовет Черновцов сделал украинский язык обязательным для использования во всех сферах обслуживания. Соответствующее решение поддержали 24 депутата. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе горсовета.

— В Черновцах языком работы, делопроизводства и документации всех органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности, языком официальных объявлений и сообщений является государственный язык, — сказано в сообщении.

Согласно принятому решению, все названия учреждений, предприятий, организаций, вывески, плакаты, афиши, публичные сообщения, рекламные объявления, информация для потребителей товаров и услуг выполняется государственным языком. При рекламе также может использоваться украинский или любой другой язык по усмотрению владельца, но только не русский.

— При обслуживании посетителей, персонал обязуется предлагать меню на украинском языке и только по требованию посетителя предоставляет меню на любом другом языке, — отмечают в горсовете.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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