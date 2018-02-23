Погода, Новости, загрузка...
Очевидцы сообщают о новых обстрелах Сирии Турцией (фото)
23.02.2018 00:30
Очевидцы сообщают о новых обстрелах Сирии Турцией (фото) По сообщениям очевидцев, турецкие войска ведут обстрел КПП, чтобы не пропустить к Африну конвой Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической организацией на территории Турции. Сирия: Турция обстреляла КПП Зияр в районе Африна Depo Photos / ZUMAPRESS.com

Анкара, 23 февраля. Турецкая армия ведет обстрел контрольно-пропускного пункта Зияр. Об этом сообщает ряд очевидцев в своих Twitter-аккаунтах.

По сообщениям очевидцев, турецкие войска ведут обстрел КПП, чтобы не пропустить к Африну конвой Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической организацией на территории Турции.

Screenshot_2

customisable-border" dir="ltr" data-scribe="component:card">

Подробности произошедшего устанавливаются.

Напомним, в январе Анкара начала операцию против курдских группировок на севере Сирии. Она получила название «Оливковая ветвь».

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что необходимость проведения военных действий обусловлена действиями США, которые не только поставляют курдам оружие, но и договорились с ними о создании совместного подразделения.

Screenshot_1

 

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить