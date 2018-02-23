— Небывалое по силе извержение на юго-западе Японии может начаться в любой момент без какого-либо предупреждения, — грозит профессор Есиюки Тацуми — вождь большой группы вулканологов из Центра исследований океанского дна Университета Кобе.

Основанием для предостережения стало исследование кальдеры Кикай в Восточно-Китайском море. Кальдера — это такая циркообразная котловина вулканического происхождения, часто с крутыми стенками и более или менее ровным дном. Она образовалась в результате нескольких извержений древнего подводного вулкана. Последнее и крупнейшее за истекшие 10 тысяч лет произошло примерно 7300 лет назад. Вулкан излил около 500 кубических километров лавы, погубил ею и раскаленными газами больше половины населения Японии того далекого времени — периода Дзёмон.

Ученые ожидают повторения «дзёмонской катастрофы», но в гораздо большем масштабе. И в сопровождении мегацунами. Уверяют, что гигантские волны докатятся аж до Северной Америки. Не говоря уж о Китае и самой Японии. В итоге извержение погубит около 100 миллионов человек, став крупнейшим в истории человечества.

Команда Есиюки Тацуми обнаружила, что кальдера пухнет и разогревается. На морском дне образовался купол раскаленной магмы, которой набралось уже 32 кубических километра. Диаметр купола достиг 10 километров, высота — 600 метров. Его вершина располагается только в 30 метрах от поверхности океана. Купол исторгает кипяток, пузырится вулканическими газами и продолжает расти.

Кошмарный дуэт

Столь же беспокойно ведет себя и другая кальдера — Йеллоустонская, расположенная на северо-западе США в Йеллоустонском национальном парке. Научные статьи со страшилками о том, что и она готовится к извержению, появляются регулярно. Но более других недавно напугали исследователи из Университета Аризоны, заявив, что катастрофа может случиться в ближайшие 10 лет.

Доктор Кристина Тилл с коллегами изучила вулканический туф, покрывающий парк. В его отложениях сохранился пепел от прошлого извержения, которое их и сформировало 631 тысячу лет назад.

Анализ минералов в собранных образцах позволил определить, что катаклизм грянул после того, как свежая раскаленная магма залила резервуар под кальдерой. Подготовка к извержению заняла только несколько десятилетий, а не тысячи лет, как полагали ранее.

Ныне кальдера, разогревшись, приподнялась на 25 сантиметров. Немного, казалось бы, но это свидетельствует о том, что расплавленные породы постепенно занимают позицию, сходную с той, которая сложилась перед предыдущим извержением. Отсюда и прогноз скорого его повторения.

В ходе катаклизма, в результате которого появилось жерло в виде разлома, протянувшегося на 60 километров, в атмосферу были выброшены почти 400 кубических километров породы и пепла. Грядущее извержение чревато выбросами в 1000 кубических километров.

Вряд ли сольное «выступление» Йеллоустонской кальдеры устроит конец света. А если дуэтом с кальдерой Кикай? Вот тогда-то и сбудутся апокалиптические прогнозы. Пепла, поднявшегося в атмосферу, хватит, чтобы устроить так называемую вулканическую зиму. «Тьма» ляжет на весь мир. Вместо глобального потепления наступит глобальное похолодание, которое продлится десятки лет. Не факт, что человечество его переживет.

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