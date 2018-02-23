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Савченко рассказала, что через 5 лет Украину ждет большая война (видео)
23.02.2018 00:46
Савченко рассказала, что через 5 лет Украину ждет большая война (видео) Савченко: "Через 4-5 лет нас ждет большая война" 

Надежда Савченко. Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Парламентарий считает, что наша страна может оказаться в самом центре глобального конфликта.

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что украинский конфликт нельзя решить при помощи введения миротворцев в Донбасс. По мнению нардепа, в ближайшие годы наша страна может оказаться в центре более глобальной войны.

— Я думаю, выхода есть два: года через четыре – максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном, — заявила Савченко в эфире телеканала ZIK.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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