Надежда Савченко. Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что украинский конфликт нельзя решить при помощи введения миротворцев в Донбасс. По мнению нардепа, в ближайшие годы наша страна может оказаться в центре более глобальной войны.

— Я думаю, выхода есть два: года через четыре – максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном, — заявила Савченко в эфире телеканала ZIK.

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