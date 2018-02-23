Капитан «Шахтера» Дарио Срна дисквалифицирован на 17 месяцев за употребление допинга. Данное решение вынес Национальный антидопинговый центр (НАДЦ).

Текст заявления по делу Срны приводит официальный сайт Национального антидопингового центра.

«По результатам тестирования 22 марта 2017 в пробе спортсмена были обнаружены нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля. В результате дополнительных анализов установлено, что проба содержит экзогенные производные дегидроэпиандростерона, которые включены в список запрещенных веществ ВАДА на 2017 год», — говорится в заявлении

«Срна признал, что он нарушил (неумышленно) антидопинговые правила. Изучив источник неблагоприятного результата анализа, НАДЦ принял во внимание объяснения Срны по обстоятельствам, которые предшествовали тестированию, и пришел к выводу об отсутствии значительной вины или халатности спортсмена в этом нарушении. Таким образом, НАДЦ применил санкцию в виде 17-месячного отстранения. С учетом пункта 10.11.1 АДП НАДЦ срок отстранения исчисляется с даты забора пробы, а именно с 22 марта 2017 года. Таким образом, спортсмен будет допущен к участию в соревнованиях с 22 августа 2018 года», — также сообщает НАДЦ.

Также отмечается, что Срна сможет вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения — с 22 июня.

Футболист имеет право подать апелляцию на решение НАДЦ в Спортивный арбитражный суд.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира