Россия продолжает поставку соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ оружия и боеприпасов через неконтролируемые участки границы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как отмечают в украинской разведке, отдельные партии завезенных из РФ артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что представляет опасность их детонации в местах хранения. Командование российских оккупационных войск запретило хранить на складах ракетно-артиллерийского вооружения непригодные к применению боеприпасы. Они размещаются на временно оборудованных площадках бывших заводов и разграбленных оккупантами предприятий и почти не охраняются.

“Указанная практика оккупантов хранения боеприпасов и взрывчатых веществ приводит к многочисленным случаям пожаров и детонаций. Для предотвращения акций протеста, в случае несчастных случаев с гибелью людей, российские администрации заранее распространяют дезинформацию о террористической деятельности подразделений Объединенных сил, чтобы иметь возможность переложить вину и избежать ответственности за преступления против местного населения“, - сообщили в ГУР.





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