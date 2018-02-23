В комплексе Межигорье число страусов значительно выросло, однако в помещениях трещат стены и потолки. Об этом говорится в сюжете ТСН, который посетил Межигорье в четвертую годовщину первого посещения комплекса людьми.

При бывшем президенте Викторе Януковиче страусов было семь, теперь их уже 20. Любимец самочек иногда танцует для них, говорится в сюжете.

На территории Межигорья строят монастырь, который там был еще тысячу лет назад. Уже построили здание, на которое потратили 1,5 миллиона гривен.

По словам смотрителя, Януковича обманывали при строительстве дома использовали некачественные материалы, следовательно на стенах и потолках образовались трещины. Некоторые комнаты закрывают на ремонт.

В то же время имущество Межигорья все еще арестовано. В ГПУ пояснили, что дело тормозят адвокаты Януковича.

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