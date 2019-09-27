Такое мнение он высказал в интервью ВВС News Украина.

"Я считаю, что если модель поведения человека оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, то его фильмы нужно запретить и запретить такому человеку въезд. Он не должен появляться в эфирах каналов, на радио и т.п. Это преступление против нас", - заявил Бородянский.

По его мнению, это должно быть урегулировано еще и на законодательном уровне.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, стоит ли запрещать фильмы, которые были сняты очень давно (например "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова), министр отметил: "Неважно, все - он человек, который упорно поддерживает режим Путина, он человек, который поддерживает агрессию против Украины. Его фильмы, его творчество должно быть запрещены в Украине, потому что это - символизм. Этим мы говорим, что так с нами нельзя поступать. Это определение красных линий. То есть мы говорим: ты нарушаешь наши красные линии".

Похожая позиция у чиновника и в отношении артистов, выступающих в Крыму. Такие выступления Бородянский расценивает как проявление одобрения оккупации полуострова Россией и считает, что на этих артистов также должен распространяться запрет на выступления в Украине.

Министр убежден, что украинские артисты, которые гастролируют в РФ, своими действиями демонстрируют согласие с политикой России в отношении Украины. Однако, отметил он, в законодательной плоскости это никак не урегулировано.

"Скажу так: такая двусмысленность, которая сейчас есть, точно до добра не доведет. С одной стороны, наши ребята погибают каждый день, мы стараемся развести войска, идут мирные переговоры, а с другой стороны - наши артисты ... Мы как бы живем в двух странах, которые просто не пересекаются. Я не знаю, как можно ездить гастролировать в Россию, когда с ней у нас война, у меня это не укладывается в голове ", - подчеркнул чиновник.

По его мнению, этот вопрос нужно урегулировать и определить отношение государства к такой деятельности. Государство должно определить, что гастроли в России являются действиями, которые наносят убыток.

В то же время, Бородянский отметил, что запретить человеку физически ехать в Россию нельзя, но акценты точно должны быть расставлены.

"Если вы едете в личных целях в Россию, как вам можно это запретить? Выездных виз у нас нет, мы демократическая страна в отличие от них. Но четко определить правила, сказать, что если вы так делаете, то для вас наступает специальный режим регулирования ... Я думаю, вот так. Если вы решили гастролировать, для вас наступает определенный специальный режим ", - сказал министр.

Как сообщал Укринформ, 1 марта 2018 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8085 "Об особенностях ведения гастрольно-концертной деятельности лицами, принимающими участие в зрелищных мероприятиях на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории Украины".

Проектом предлагалось создать список украинских гастролеров на территории РФ и оккупированных территориях Украины.

В то же время законопроект предусматривал введение гастрольного сбора для организаторов гастрольных мероприятий с участием лиц, внесенных в список. Поступления от этого сбора будут направляться на нужды Вооруженных сил Украины. Его ставка может составлять 20% объекта налогообложения.

Этот законопроект не был рассмотрен даже в первом чтении.









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