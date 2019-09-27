«Всі ми різні. Та всі ми об’єднані одним прагненням». Rapid Trident в обличчях
27.09.2019 17:41
«Всі ми різні. Та всі ми об’єднані одним прагненням». Rapid Trident в обличчях
RSS
PDA
Mobile
Facebook
Бизнес
Колонки
Кабинет директора
Жизнь и Стиль
Фото и Видео
Объявления
ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
НОВОСТИ ДНЯ: Артистов, которые поддерживают агрессию РФ, нельзя пускать в Украину - Бородянский • На чем в питании ребенка нельзя экономить • Россия свозит на Донбасс боеприпасы с коррозией – ГУР • Каждый украинец сможет увидеть, что о нем знает государство • В России показали пуск крылатой ракеты близко Аляски • Украина не будет прерывать ж/д-сообщение с Россией • В Умань охранять праздник хасидов прибыл отряд полиции из Израиля все новости дня
Фото и Видео
Фоторепортажи
27.09.2019
Львівська обл., Україна
Міністерство оборони України
269
Метки: учения, люди, портрет, солдат, Rapid Trident, эмоции, ЗСУ.
«Всі ми різні. Та всі ми об’єднані одним прагненням». Rapid Trident в обличчях
«Всі ми різні. Носимо різні однострої, належимо до Збройних Сил різних країн. У кожного нас свої завдання і своє покликання. Та всі ми об’єднані одним прагненням – миру і спокою в наших домівках. У Міжнародному центрі мироворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що на Львівщині тривають міжнародні командно-штабні навчання «Rapid Trident-2019»», - прес-служба Міністерства оборони України. Фото: Володимир Скоростецький, Тарас Грень