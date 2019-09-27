«Всі ми різні. Та всі ми об’єднані одним прагненням». Rapid Trident в обличчях

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У Міжнародному центрі мироворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що на Львівщині тривають міжнародні командно-штабні навчання «Rapid Trident-2019»», - прес-служба Міністерства оборони України.

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