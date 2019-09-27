Деловые Сводки
- У Зеленского намерены сокращать количество субсидиантов
- Антитеррористические учения в Одессе
- Лукашенко хочет наладить отношения с США, но не для "дружбы против России"
- Глава МИД Израиля призвал мир признать Иерусалим столицей
- «Всі ми різні. Та всі ми об’єднані одним прагненням». Rapid Trident в обличчях
|Глава МИД Израиля призвал мир признать Иерусалим столицей
|27.09.2019 18:00
|
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил о том, что всем государствам мира следует признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда свои посольства. Он высказал такое мнение на заседании Генеральной ассамблеи ООН 26 сентября 2019 года, сообщает "Укринформ".
“Я призываю все государства следовать примеру США и признать Иерусалим столицей Израиля”, - сказал Катц. Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за перенос американского посольства в Иерусалим.
“Никто не сможет отделить еврейский народ от его исторической родины и никому не удастся отделить нас от Иерусалима, нашей вечной столицы”, - подчеркнул дипломат.
Напомним, в 2017 году президент США заявил о признании Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля и желании перенести туда свое посольство из Тель-Авива. Это решение вызвало широкую критику, прежде только со стороны международного сообщества, в том числе ООН, в адрес администрации США.