Об этом он сказал во время встречи с украинскими журналистами, отвечая на вопрос Укринформа о возможных изменениях конфигураций в многоугольнике «Украина-Россия-США-Европа».

«Почему мы налаживаем отношения с Соединенными Штатами? (США и Беларусь решили восстановить свои дипломатические представительства в Минске и Вашингтоне на уровне послов после 11-летнего перерыва – ред.) Это крупнейшая страна, это действительно империя, которая влияет на все процессы. Соответственно, почему мы с ними должны иметь плохие отношения? И почему это должно вызывать у наших восточных соседей или, вернее, власти, вопросы? Они, власть, научились вбрасывать в СМИ некую озабоченность. По поводу, допустим, наших отношений с Европой. Но если вы сами идете туда, просите наладить отношения, потому что в основе только лежат торгово-экономические отношения, почему к нам вопросы?» - отметил Лукашенко.

Он напомнил, что пока Беларусь находилась под санкциями США, Россия в это время сотрудничала с ними. «И нас это абсолютно не напрягало. Почему это должно кого-то напрягать в России? Мы же не дружим с Америкой против России. Это исключено, нравится вам это или нет. Это наша позиция, это моя позиция. У нас референдум был, и 4/5 наших граждан высказались за дружеские, добрососедские отношения с Россией. Поэтому мы не собираемся дружить против России», - добавил президент Беларуси.

По его словам, когда Беларуси было трудно, ее «кроме России и Китая больше никто не поддержал».

«И когда мы обсуждаем вопросы развития отношений с той же Китайской Народной Республикой, и нам говорится о необходимости сдерживания Китая, я задаю свой вопрос: когда вы ввели против нас санкции, закрыли границу и опустили «железный занавес», кто нам помог? Китай. При этом они предоставили нам миллиардные инвестиции. И чего вы теперь хотите от нас? Мы не можем предать своего союзника, который подставил нам плечо. Если же говорить о России, да, мы очень экономически зависимы от Российской Федерации. Куда ни кинь, у нас теснейшие экономические связи, мы не разорвали их, мы критически зависим по углеводородам от России. И я всегда говорю нашим западным партнерам: у нас не получится разговор с вами, если он будет идти в плоскости нашего выбора между Востоком и Западом. Это наша позиция, мы сами будем определять, какими будут наши отношения с Россией, Китаем, Евросоюзом. И знаете, там находит понимание моя позиция, еще никто не обиделся…», - подытожил Лукашенко.

Как сообщалось, 26 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителями украинских СМИ. На встрече с главой белорусского государства присутствовал и генеральный директор Украинского национального информационного агентства «Укринформ» Александр Харченко.

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