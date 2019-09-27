Антитеррористические учения в Одессе
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27.09.2019
Одеса, Україна
УНІАН
130
Метки: учения, полиция, Одесса.
Антитеррористические учения в Одессе
Бронетехника, пожарные и скорые, вой сирен и автоматчики вызвали в Одессе утром 27 сентября переполох. Там проходят антитеррористические учения.