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|У Зеленского намерены сокращать количество субсидиантов
|27.09.2019 18:56
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил о том, что в Украине пересмотрят систему начисления субсидий. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов 26 сентября.
По словам Геруса, правительство будет снижать тарифы и сокращать количество субсидиантов. "В сентябре 2019 года цена на газ для населения порядком меньше, чем показатели за подобный период 2018 года. Соответственно, если тарифы уменьшаются, значит необходимо урезать количество субсидиантов", - объяснил депутат. Герус объяснил, что в современном обществе главным понятием должна стать привычка сперва оплачивать тарифы и налоги, а потом тратить доходы на все остальное.
"В обществе работает простая формула: твой доход - затраты на выплату тарифов - оплата налогов. Это все, что ты должен оплатить. Все остальное можно свободно тратить на кино, книги и так далее. Поэтому главное - это доходы. Все начинается с них. Чем больше у нас доходы, тем меньше мы думаем о тарифах", - уточнил Герус.
Ранее министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что сокращение финансирования жилищных субсидий в проекте госбюджета на 2020 год, объясняется ростом доходов граждан.