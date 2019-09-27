Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало ТСН.

Как отмечается, руины этой части электростанции до сих пор источают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму. На сотрудников СМИ надели специальные защитные костюмы, у пульта управления они находились не более пяти минут.

“За один только месяц больше туристов, чем за весь 2015 год. Чернобыль переживает настоящий туристический бум. Только с начала года здесь побывало почти 85 тысяч туристов. Поэтому для них уже готовят новые, еще более экстремальные маршруты“, - отмечается в материале.

При этом говорится, что открыли доступ к пульту управления четвертым энергоблоком, откуда все начиналось. “Для многих оно стало известно только лишь после сериала Чернобыль, а для меня оно очень сложное“, - говорит заместитель технического директора ЧАЭС по безопасности Александр Новиков.

В ту ночь на пультом был его товарищ - Леонид Топтунов, именно он помогал локализовать аварию и подавал воду в реактор. Меньше чем через три недели после этого умер.





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