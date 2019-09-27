Вместо пластиковой "карты" водители будут предъявлять ГАИшникам изображение в смартфоне. Министерство цифровой трансформации планирует в скором времени запустить пилотный проект по использованию водительского удостоверения в электронном виде. Об этом сегодня во время Первого цифрового Украинского конгресса сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН. «Скоро мы запустим пилотный проект, где каждый сможет использовать электронные водительские права у себя в “кабинете“, в смартфоне. И показывать, когда вас остановили полицейские, электронные права», - сказал Федоров.



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