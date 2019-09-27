 Водительские права станут электронными - Кабмин - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Водительские права станут электронными - Кабмин
27.09.2019 19:52
Вместо пластиковой "карты" водители будут предъявлять ГАИшникам изображение в смартфоне.

Zamena_27.09.2019

Министерство цифровой трансформации планирует в скором времени запустить пилотный проект по использованию водительского удостоверения в электронном виде.

Об этом сегодня во время Первого цифрового Украинского конгресса сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

«Скоро мы запустим пилотный проект, где каждый сможет использовать электронные водительские права у себя в “кабинете“, в смартфоне. И показывать, когда вас остановили полицейские, электронные права», - сказал Федоров.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->