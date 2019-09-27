Об этом сообщает руководитель Генконсульства Украины в Стамбуле Александр Гаман в Тwitter.

«В турецком Кишане состоялась церемония вручения сертификатов украинским военнослужащим, которые прошли курс обучения по программе подготовки специалистов по эксплуатации БПЛА Bayraktar TB2. Очередной пример действия украинско-турецкого стратегического партнерства», - написал дипломат.

Курс обучения был предусмотрен контрактом на поставку Bayraktar TB2 и происходит на учебно-производственной базе производителя БАК — компании BaykarMachine. Программа подготовки длилась три месяца и включала теоретическую и практическую части.

В Украину украинские специалисты возвращаются с соответствующими сертификатами и разрешениями на применение Bayraktar TB2.

Bayraktar TB2 — турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат производства компании Baykar Makina, который может нести противотанковые управляемые ракеты и авиационные бомбы.

3-4 ноября 2018 года в Турции было подписано соглашение о закупке беспилотников для ВСУ. Контрактом было предусмотрено поставить шесть боевых дронов, две станции управления и 200 управляемых ракет. Также соглашением предусмотрен комплект запасных частей, сервисное сопровождение, обучение персонала. Стоимость контракта — $69 миллионов. По состоянию на 20 марта 2019, на вооружении ВСУ было три единицы Bayraktar TB2

Сводка.нет - Новости Украины и Мира